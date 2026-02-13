Zum CDU-Parteitag auf der Messe Stuttgart kommen mehrere ehemalige Parteivorsitzende – auch Angela Merkel. Doch Selfies mit der Ex-Kanzlerin werden wohl schwierig.
13.02.2026 - 07:00 Uhr
Wenn man es genau nimmt, kommt Angela Merkel eigentlich gar nicht nach Stuttgart, sondern nach Leinfelden-Echterdingen (L.-E.). Denn auf der Gemarkung von L.-E. liegt die Messe Stuttgart – und dort findet der CDU-Parteitag am 20. und 21. Februar statt. Zu diesem hat sich die ehemalige Bundeskanzlerin als Ehrengast angekündigt.