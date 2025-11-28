CDU-Spitzenkandidat Hagel findet in Athen den Agenda-Moment
Der CDU-Hoffnungsträger hat sich angeschaut, wie Griechenland aus der Krise fand. Die gute Nachricht lautet: Die Wende zum Guten ist möglich. Nur muss man etwas dafür tun.
Der CDU-Hoffnungsträger hat sich angeschaut, wie Griechenland aus der Krise fand. Die gute Nachricht lautet: Die Wende zum Guten ist möglich. Nur muss man etwas dafür tun.
Was ist eigentlich aus den „Pleite-Griechen“ geworden? Die haben sich – Überraschung! – plötzlich in „Vorzeige-Griechen“ verwandelt. Die Wirtschaftspresse berichtet vom „Comeback Griechenlands“: Drohte vor Jahren noch der Staatsbankrott – das hoch verschuldete Land stand kurz vor dem Rausschmiss aus der EU-Währungsunion –, glänzt es heute mit Wachstumszahlen, auf die der einstige Zuchtmeister Deutschland neidisch sein darf. Manuel Hagel, der sich anschickt, im März das Ministerpräsidentenamt in Baden-Württemberg für die CDU zurückzugewinnen, hat sich in Athen nicht nur die Akropolis angeschaut, sondern auch geprüft, was sich von den „Reform-Griechen“ lernen lässt. Denn die Hellenen begreifen sich jetzt als „Vorbild“.