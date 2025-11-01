Oliver Zander meldet sich bei der Jahreshauptversammlung krank und bleibt Chef des Stadtverbandes. Künftiger OB Tobias Degode bedankt sich für Wahlunterstützung – und bleibt parteilos.
01.11.2025 - 08:31 Uhr
Tobias Degode, der designierte Leonberger Oberbürgermeister, hat es sich nicht nehmen lassen, als Gast bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Stadtverbandes Leonberg im Eltinger Hof vorbeizuschauen. Schließlich hatte ihn der CDU-Vorsitzende Oliver Zander - gemeinsam mit Stephan Schwarz, dem Vorsitzenden des Stadtverbandes der Freien Wähler – für die OB-Kandidatur gewinnen können und mit großem Einsatz zum deutlich Wahlsieg gleich im ersten Wahlgang begleitet.