Im Leonberger Rathaus laufen derzeit die Haushaltsberatungen. Doch ob der Etat wirklich wie geplant am 17. Dezember beschlossen werden kann, ist längst nicht ausgemacht. „Wir unterstützen nur einen seriösen Haushalt“, sagte jetzt Oliver Zander bei der Hauptversammlung des CDU-Stadtverbandes. „In der Form, wie er jetzt vorliegt, können wir ihm nicht zustimmen.“

Der Chef Gemeinderatsfraktion macht seine Kritik an den im Etatentwurf geplanten Grundstücksverkäufen fest, darunter den bereits vollzogenen des Postareals sowie der potenziellen Baugebiete Berliner Straße und Unterer Schützenrain. „Durch diese Sondererlöse soll der Haushaltsausgleich geschafft werden“, sagte Zander.

Lesen Sie auch

Auch die Freien Wähler kritisieren die Planung

Dabei habe Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) erkennen lassen, dass diese Verkäufe im nächsten Jahre nicht stattfinden könnten. „Das würde bedeuten, dass man vorsätzlich eine falsche Planung abgibt“, meinte der CDU-Chef. Die Alternative, bei den Schulen zu sparen, will Zander nicht gelten lassen: „Man kann ein Minus planen und das über Rücklagen decken.“

Die CDU steht mit ihrer Kritik nicht alleine da. Auch der Fraktionschef der Freien Wähler, Axel Röckle, hat bemängelt, dass der ausgeglichene Haushaltsentwurf auf den möglichen Grundstücksverkäufen basiere. Damit seine Fraktion dem Etat zustimme, müsste man sich „aufeinander zubewegen.“

Nicht nur am Haushaltsentwurf äußerte Oliver Zander Kritik. Der Vorschlag des Oberbürgermeisters, das Bürgeramt und die Hauptstelle der Stadtbibliothek in das Untergeschoss der geschlossenen Karstadt-Filiale im Leo-Center zu verlegen, wird von ihm klar abgelehnt. „Das klingt wie Seilbahn 2.0“, sagte der CDU-Chef mit Blick auf Cohns sieben Jahre alte Idee, die Verkehrsprobleme Leonbergs mit einer Seilbahn zu lösen.

Vielmehr müsse das Management des Centerbetreibers ECE selbst dafür sorgen, dass die leer stehenden Karstadt-Etagen wieder mit Leben gefüllt würden: „Das kann nicht Aufgabe der Stadt sein.“ Mögliche Mietkosten von acht Millionen Euro seien „völlig indiskutabel“. Dafür könne die Stadt ein komplett neues Gebäude bauen.

Druck machen sowohl Zander, wie auch der CDU-Kreisrat Ulrich Vonderheit und der neue Chef des Krankenhaus-Fördervereins, Helmut Noë, bei den Plänen für einen Gesundheitscampus am Leonberger Krankenhaus, in dem Praxen und andere medizinische Einrichtungen entstehen könnten.

Doch davon ist seit langem nichts mehr zu hören. „Es wird höchste Zeit, dass die Stadt und der Landkreis in die Pötte kommen“, schimpfte Noë. Um private Investoren zu interessieren, müsse zumindest eine Grundlagenplanung erstellt werden, forderte der langjährige Chef der CDU-Kreistagsfraktion. Oliver Zander sieht auch hier Martin Georg Cohn in der Pflicht: „Martin Georg Cohn kümmert sich nicht nachhaltig um das für die Zukunft unseres Krankenhauses so elementare Thema.“