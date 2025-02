Union fällt in Umfrage auf niedrigsten Wert seit 2023

Umfragen zur Bundestagswahl zeichnen in diesen Tagen kein einheitliches Bild – vor allem die Union schneidet unterschiedlich ab.

Michael Bosch dpa/ 04.02.2025 - 16:28 Uhr

Schwächelt die Union nun doch? Die Umfragen in diesen Tagen geben kein einheitliches Bild ab. Nachdem eine Umfrage der des Insa-Instituts am Montag CDU/CSU nach den umstrittenen Abstimmungen der vergangenen Woche keine Verluste in Sachen Sonntagsfrage bescheinigte, zeichnet das „Trendbarometer“ von RTL und ntv ein anderes Bild.