Die Verwerfungen im deutschen Bundestag, die die gemeinsamen Abstimmungen von CDU/CSU und AfD verursacht haben, haben der Union einer neuen Umfrage zufolge nicht geschadet.

Die Partei von Kanzlerkandidat Friedrich Merz kommt rund drei Wochen vor der Wahl laut der neuen Befragung des Insa-Instituts in der Sonntagsfrage unverändert auf 30 Prozent. Die AfD als zweitstärkste Kraft bleibt bei 22 Prozent. Erhoben wurden die Daten von Freitag bis Montag, befragt wurden 2.004 Wahlberechtigte.

Lesen Sie auch

Umfrage: CDU weiter stärkste Kraft, AfD auf Rang 2

SPD und Grüne können sich im Vergleich zur Vorwoche demnach leicht um je 0,5 Prozentpunkte auf 16 beziehungsweise 13 Prozent steigern. Die FDP verharrt bei 4,5 Prozent und würde somit knapp den Wiedereinzug in den Bundestag verfehlen. Dagegen kämen die Linke (5 Prozent/+0,5) und das Bündnis Sahra Wagenknecht (5,5 Prozent/-0,5) ins Parlament.

CDU/CSU: 30 Prozent

AfD: 22 Prozent

SPD: 16 Prozent

Grüne: 13 Prozent

FDP: 4,5 Prozent

Linke: 5 Prozent

BSW: 5,5 Prozent

So schneiden die Parteien in Umfragen derzeit ab. Foto: Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa-infografik GmbH

CDU-Umfrage: großer Wirbel im Parlament

Der Streit über die Migrationspolitik hatte in der vergangenen Woche zu beispiellosen Verwerfungen im Bundestag geführt. Am Mittwoch hatte die Union einen Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik mit den Stimmen der AfD durch das Parlament gebracht, der aber für die Regierung nicht bindend ist. Ein Gesetzentwurf mit konkreten Regeln scheiterte am Freitag trotz Zustimmung der AfD, weil Stimmen von Union und FDP fehlten.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet, etwa wegen nachlassender Parteibindungen und immer kurzfristigeren Wahlentscheidungen. Die von den Instituten erhobenen Daten zeigen auch nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.