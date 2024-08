Die Unionsfraktion wirft Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in der Fördergeld-Affäre verschleppte Aufklärung vor. Eine Große Anfrage der Fraktion zu dem Thema will das Ministerium „spätestens bis Ende September“ beantworten.

red/AFP 20.08.2024 - 12:41 Uhr

Die Unionsfraktion wirft Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in der Fördergeld-Affäre verschleppte Aufklärung vor. Eine Große Anfrage der Fraktion zu dem Thema will das Ministerium „spätestens bis Ende September“ beantworten, wie aus Angaben des Bundestagspräsidiums hervorgeht, die dem „Tagesspiegel“ am Dienstag vorlagen. Unions-Bildungsexperte Thomas Jarzombek sagte der Zeitung dazu, „bei ordentlicher Aktenführung müssten unsere Fragen unmittelbar beantwortbar sein“.