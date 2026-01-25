CDU-Wahlkampf in: Hagels Coup mit dem Wirtschaftsrat allein für Baden-Württemberg

Zweitens ist ihm mit der Berufung erstmals eine Initiative gelungen, die konkret und damit auch für breite Wählerschichten verständlich ist. Drittens setzt Hagel mit dem Schuldenbremsen-Fan Feld ein klares Signal für seinen Kurs. Auch wenn es – was angesichts der Umfragen wahrscheinlich ist – nicht zu einem schwarz-gelben, sondern zu einem schwarz-grünen Bündnis kommen dürfte, baut Hagel auf konservativ-liberalen Wirtschaftssachverstand. Nun kann Papier verdammt geduldig sein, selbst wenn es von den hochkarätigsten Experten stammt. Aber die Krise trifft das Land hart. Sie ist politisch nicht leicht zu lindern. Und auf die Verlegenheit, aus dem Ruder laufende Ausgabenwünsche abzuwehren, muss sich eh jeder angehende Regierungschef einstellen. Da kann Expertise helfen – sofern Hagel die Wahl gewinnt.