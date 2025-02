Die CDU sammelt sich für die Schlussphase des Wahlkampfes. Der Kanzlerkandidat ist sich des öffentlichen Drucks bewusst und hat eine klare Empfehlung an seine Partei.

dpa 03.02.2025 - 17:58 Uhr

Trotz der teils massiven Kritik am umstrittenen Vorstoß der Union bei der Flüchtlingspolitik im Bundestag ruft CDU-Chef Friedrich Merz seine Partei auf, dem öffentlichen Druck Stand zu halten. „Wir werden angegriffen und es regt sich Protest gegen unsere Politik. Aber gerade jetzt kommt es darauf an, Kurs zu halten“, sagte der Unionskanzlerkandidat in seiner Rede auf dem CDU-Parteitag in Berlin.