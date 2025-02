CDU-Wahlparty in Böblingen Jubel über erste lokale Ergebnisse: „Unser Einsatz hat sich gelohnt“

Marc Biadacz und sein Wahlkampfteam verfolgen die Hochrechnungen im Paladion in Böblingen. So nüchtern die Reaktion auf die erste Prognose um 18 Uhr ausfällt, so überschwänglich werden die ersten Ergebnisse auf lokaler Ebene begrüßt.