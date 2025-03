Zwei wollten für die CDU im Wahlkreis Ludwigsburg als Kandidat für die Landtagswahl 2026 nominiert werden. Polizeichef Guido Passaro unterliegt bei der Nominierung deutlich.

Sandra Lesacher 01.03.2025 - 15:09 Uhr

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das Rennen um die Plätze im Bundestag ist noch keine Woche her, da stand bei der CDU im Wahlkreis Ludwigsburg am Freitagabend schon die nächste Entscheidung an. Im „K“ in Kornwestheim sollte derjenige gewählt werden, der die Christdemokraten bei der Landtagswahl im kommenden Jahr vertritt und der sich – im besten Fall für die CDU – den Wahlkreis, bestehend aus Ludwigsburg, Asperg, Kornwestheim, Tamm, Remseck und Möglingen – wieder von den Grünen zurückholt.