CDU-Zugpferd in Holzgerlingen Manuel Hagel: „Moral in Gesetze zu gießen, ist ein Irrweg“
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel spricht in Holzgerlingen zu seiner Stammwählerschaft. Dabei geht es fast ausschließlich um eines: Die Wirtschaft.
Den Ort für ihren Wahlkampf-Höhepunkt dürfte die CDU-Kandidatin Regina Dvořák-Vučetić mit Bedacht gewählt haben: Die Werkstatthalle und zugleich der ehemalige Stammsitz des Holzgerlinger VW-Autohauses Maurer direkt an der B 464. Ein Ort, in dem schwäbischer Fleiß und die Liebe zum Automobil groß geschrieben werden. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel fühlt sich darin sichtlich wohl und erscheint pünktlich. Allerdings versaut er dem Gastgeber Thomas Maurer gleich die erste Pointe.