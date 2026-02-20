Nach der hohen Niederlage in der Europa League gegen den VfB Stuttgart liegt bei Celtic Glasgow vieles im Argen. Die Fans zeigen ihren Frust in den sozialen Netzwerken.

Das 1:4 gegen den VfB Stuttgart in der Europa League war für die Fans von Celtic Glasgow ein bitterer Abend. Die Störgeräusche neben dem Platz und der Auftritt der eigenen Mannschaft veranlassten viele der Celtic-Anhänger dazu, das Stadion schon früh in der zweiten Hälfte zu verlassen. Auch im Netz sparen die Fans nicht mit Kritik.

Nach dem legendären „You’ll never walk alone“ vor dem Spiel und dem Anpfiff erwartete man eigentlich eine Art Hexenkessel im Celtic Park. Stattdessen wurde es im Stadion nie so richtig laut. „Ich bin schockiert, wie ruhig es im Stadion war. An solchen Abenden sollten die Fans hinter der Mannschaft stehen“, schreibt ein Nutzer auf Instagram.

Kritik an Torwart Schmeichel

Vor allem ein Akteur auf dem Feld geriet in den Fokus des Ärgers: Kasper Schmeichel. Der 39 Jahre alte Torhüter sah bei mehreren Gegentreffern nicht gut aus und wurde dafür im Stadion von den eigenen Fans ausgebuht. In den sozialen Netzwerken wird der gleiche Ton angestimmt. „Schmeichel out“, so der Tenor. „Der Video Assistent verhindert Gegentore besser als Kasper Schmeichel“, schreibt ein Instagram-Nutzer höhnisch.

Einige wenige Gegenstimmen gibt es aber auch. „Kasper hat uns drei Gegentore eingebracht, aber einen Celtic-Spieler auszubuhen ist inakzeptabel“, sagt ein Nutzer auf X.

Lob gab es währenddessen für den Stuttgarter Support. Ein Instagram-Nutzer schreibt: „Mal unabhängig vom Spiel: Stuttgart hat tolle Fans“. Auch auf X schreibt ein weiterer Nutzer: „Ich hätte nie gedacht, dass die Auswärtsfans an einem Europapokalabend im Celtic Park lauter sind als die Heimfans“.

Vorstand Schul an schlechter Stimmung?

Auch der Vorstand gerät in die Kritik: „Die Vereinsführung hat den Celtic Park in eine Bücherei verwandelt. Es tut weh, das zu sehen“.

Vor Abpfiff war das Stadion nicht einmal mehr zur Hälfte gefüllt. Der Unmut der Fans dürfte sich bei Celtic Glasgow in den nächsten Wochen nicht so schnell legen. Es wird spannend, wie die Anhänger gegen ihre Mannschaft am Wochenende gegen Hibernian Edinburgh anfeuern werden.