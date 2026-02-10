Die Schotten kündigen für Mittwoch einen „general sale“ für das Spiel im Celtic-Park an. Allerdings müssen Käufer einen Ticket-Account noch vor Ende der Ligaphase angelegt haben.
10.02.2026 - 06:00 Uhr
Das Hinspiel rückt näher: In der kommenden Woche gastiert der VfB Stuttgart am 19. Februar (21 Uhr) in den Play-offs der Europa League bei Celtic Glasgow, wobei die Tickets für den Gästebereich längst alle vergriffen sind. Beim schottischen Traditionsclub läuft der Kartenverkauf dagegen noch: Bis Montag konnten Dauerkarten-Inhaber ihren Stammplatz buchen, für Mittwochnachmittag (14 Uhr britischer Zeit) kündigt Celtic einen „general sale“ für alle anderen an.