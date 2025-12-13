Cem Özdemir Der Mann hinter Kretschmann
Seit 15 Jahren regieren die Grünen in Baden-Württemberg. Doch deren Spitzenkandidat Cem Özdemir hat im Wahlkampf nur einen wirklich einflussreichen Helfer.
So viel lässt sich nach den Wahlparteitagen von CDU und Grünen an den vergangenen beiden Adventswochenenden sagen: Die Landtagswahl ist nicht entschieden, der Wettstreit vermag noch Dynamik zu entfalten. Zwar liegen die Christdemokraten mit Abstand vor den Grünen, doch bei den meisten Menschen im Land hat es die Frage, wer nächster Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden soll, noch gar nicht ins Bewusstsein geschafft. Manuel Hagel, die 37-jährige Nachwuchskraft der CDU, oder Cem Özdemir, der bald 60-jährige Alleinunterhalter der Grünen: Einer von beiden wird die neue Regierung führen.