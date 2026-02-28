Grünen-Politiker Cem Özdemir will Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Beim Thema Migration hat er eine klare Meinung - und eine Botschaft an seine Partei.
28.02.2026 - 13:14 Uhr
Der Grünen-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat sich für eine stärkere Steuerung der Einwanderung nach Deutschland ausgesprochen. „Wir sind auf Weltoffenheit angewiesen. Aber Einwanderung muss viel stärker gesteuert werden. Das bedeutet eben auch, die Frage der irregulären Migration und ihrer Begrenzung ernst zu nehmen“, sagte Özdemir der „Welt am Sonntag“.