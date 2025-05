Das Durchblicken komplizierter Konstruktionen und das Zusammenfügen vieler kleiner Bausteine gehört für Spitzenpolitiker zum kleinen Einmaleins. Gute Voraussetzungen also für ein Projekt, das Ex-Bundesminister Cem Özdemir mit in seine alte und neue Heimat nimmt: ein Lego-Raumschiff.

„Ich hoffe, dass ich Zeit finde, es zusammenzubauen. Dann bekommt es einen Ehrenplatz im neuen Büro in Stuttgart“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Den Bausatz mit laut Karton 717 Teilen für Baumeister ab sieben Jahren bekam Özdemir von der neuen Ministerin Dorothee Bär (CSU) bei der Übergabe des Forschungsministeriums überreicht, das künftig auch für Raumfahrt zuständig ist. Nach dem Ampelbruch hatte Özdemir das Ressort zusätzlich zum Landwirtschaftsministerium geführt.

Zurück in die Heimat nach Baden-Württemberg

Özdemir wechselt nach vielen Jahren in Berlin in seine Heimat Baden-Württemberg und soll dort Ende Mai als Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt dann nicht mehr an - Özdemir will ihn beerben.

Das Raumschiff passt aus Sicht des 59-Jährigen gut zu seiner neuen Wirkungsstätte. „Passt super als Symbol, weil ich das Thema Luft- und Raumfahrt in the Länd unbedingt vorantreiben will.“ Schon jetzt befänden sich 40 Prozent aller Arbeitsplätze dieser Branche in Baden-Württemberg.