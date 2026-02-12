Im Winter heiraten? Das sei nicht gerade üblich, heißt es. Doch ist Özdemirs Hochzeitstermin wirklich der Wahlkampf-Strategie geschuldet? Das sagt Palmer dazu.

Wenige Wochen vor der Landtagswahl will Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir seine Partnerin Flavia Zaka heiraten - und das mitten im kalten Winter. Medienberichten zufolge soll die Hochzeit am Samstag, dem Valentinstag, stattfinden. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der das Paar als Standesbeamter in Tübingen trauen wird, findet den Termin nicht unüblich.

Unsere Empfehlung für Sie Trauung vor der Wahl in Tübingen Was Cem Özdemir zu seiner Hochzeit sagt? Nur einen Satz Während in der Landespolitik die Nachricht von seiner geplanten Hochzeit vor der Wahl für Gesprächsstoff sorgt, hält sich der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir demonstrativ zurück. Die Termine im Tübinger Standesamt für den kommenden Samstag seien seit langer Zeit ausgebucht, schrieb Palmer in einem Post auf Facebook. „Viele Paare nehmen den Winter in Kauf, um am Tag der Liebe zu heiraten.“ Dafür mache man in Tübingen das Rathaus sogar am Wochenende auf, so Palmer.

Trauung findet im kleinsten Kreis statt

Eine Sprecherin des Paares hatte am Mittwoch entsprechende Medienberichte über die geplante Hochzeit des Grünen-Spitzenkandidaten mit seiner Partnerin Flavia Zaka bestätigt. Die Trauung werde im kleinsten Kreis stattfinden und eine große Feier mit Freunden und Familie dann später im Jahr.

Der 60-Jährige ehemalige Bundesminister und die 40 Jahre alte Juristin aus Kanada bestätigten ihre Beziehung im August 2024. Seither trat das Paar bereits mehrfach gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen auf. So begleitete Zaka ihren Partner etwa bei den Bayreuther Festspielen und bei der alljährlichen Stallwächterparty der baden-württembergischen Landesregierung in Berlin. Auch beim Landespresseball im vergangenen November liefen die beiden gemeinsam über den roten Teppich.