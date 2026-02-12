Im Winter heiraten? Das sei nicht gerade üblich, heißt es. Doch ist Özdemirs Hochzeitstermin wirklich der Wahlkampf-Strategie geschuldet? Das sagt Palmer dazu.
12.02.2026 - 11:22 Uhr
Wenige Wochen vor der Landtagswahl will Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir seine Partnerin Flavia Zaka heiraten - und das mitten im kalten Winter. Medienberichten zufolge soll die Hochzeit am Samstag, dem Valentinstag, stattfinden. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der das Paar als Standesbeamter in Tübingen trauen wird, findet den Termin nicht unüblich.