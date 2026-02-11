 
Cem Özdemirs Hochzeit Die einen gratulieren, die anderen sticheln

Cem Özdemirs Hochzeit: Die einen gratulieren, die anderen sticheln
1
CDU-Landeschef Hagel gratuliert Cem Özdemir zur Hochzeit. FDP-Chef Rülke wittert einem besonderen Plan. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir heiratet mitten im Wahlkampf. Das ruft unterschiedliche Reaktionen hervor.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Die Hochzeit von Cem Özdemir mitten im Wahlkampf sorgt für hochgezogene Augenbrauen bei der politischen Konkurrenz. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel indessen gratuliert nüchtern. Er wünsche „Herrn Özdemir und seiner Partnerin Flavia Zaka zu ihrer Hochzeit am Samstag von Herzen alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit, Gottes Segen und viele gemeinsame, erfüllte Jahre“, sagte Hagel unserer Redaktion. Auch SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch wünscht alles Gute: „Diese Koalitionsaussage kann man auch mitten im Wahlkampf begrüßen“, findet er. „Ich freue mich für Cem Özdemir und seine Frau.“

 

Promi-Hochzeit im Wahlkampf: Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Promi-Hochzeit im Wahlkampf Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Cem Özdemir wollte seine Hochzeit ohne Medien vor der Wahl feiern. Doch der Plan sprach sich herum. Nun bestätigt seine Sprecherin die Trauung in Tübingen. Die CDU übt Kritik.

Zuvor hatte unsere Redaktion erfahren, dass Cem Özdemir seine Partnerin Flavia Zaka noch im Februar in Tübingen heiraten wird. Als Standesbeamter wird niemand geringerer als Özdemirs langjährige Freund Boris Palmer das Paar trauen. Ob der Termin zufällig gewählt ist? Böse Zungen ätzen, Özdemir hätte nach der Wahl doch genug Zeit. Zuletzt standen die Grünen in Umfragen bei 23 Prozent sechs Prozentpunkte hinter Manuel Hagels CDU.

Allerdings gibt es bisher rein rechnerisch noch gar keine andere Koalitionsmöglichkeit als Grün-Schwarz. In Zukunft könnten Özdemir und Hagel also deutlich mehr miteinander zu tun haben, wenn sie nämlich gemeinsam eine Regierung bilden würden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wünscht seinem potenziellen Nachfolger jedenfalls „von Herzen alles Gute und Gottes Segen“. Er freue sich für die beiden, sagte er unserer Zeitung. Auch AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier wünscht „alles Gute für ihren gemeinsamen Lebensweg, Gesundheit, Glück und eine erfüllte Ehe.“ In Richtung der CDU, in deren Reihen es Stirnrunzeln wegen des Datums gab, sagt Frohnmaier: „Die Kritik der CDU finde ich politisch und menschlich unangemessen.“

Hochzeit im Wahlkampf: Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

Hochzeit im Wahlkampf Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

Wahlkampf-Manöver oder pure Romantik? Das Timing von Cem Özdemirs Hochzeit lässt aufhorchen. Der Einfluss auf die Wahl dürfte aber begrenzt bleiben, meint Redakteurin Annika Grah.

Einem, der sich selbst Hoffnung auf ein Regierungsamt macht, schmeckt das Datum auch nicht besonders: FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke würde ebenfalls gern mit Manuel Hagel regieren und hofft auf eine Deutschlandkoalition mit SPD und CDU. Entsprechend legt Rülke, ganz seinem Ruf folgend, auch den Finger in die Wunde, was Timing und die Umstände der Hochzeit angehen: „Wenn ich in aller Stille heiraten wollte, dann würde ich mir ganz sicher auch Boris Palmer als Standesbeamten aussuchen“, sagte Rülke unserer Zeitung.

