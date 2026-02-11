 
Cem Özdemirs Hochzeit Hagel gratuliert, Rülke ätzt

CDU-Landeschef Hagel gratuliert Cem Özdemir zur Hochzeit. FDP-Chef Rülke wittert eine besondere Planung. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir heiratet mitten im Wahlkampf. Das ruft unterschiedliche Reaktionen hervor.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Die Hochzeit von Cem Özdemir mitten im Wahlkampf sorgt für hochgezogene Augenbrauen bei der politischen Konkurrenz. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel indessen gratuliert nüchtern. Er wünsche „Herrn Özdemir und seiner Partnerin Flavia Zaka zu ihrer Hochzeit am Samstag von Herzen alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit, Gottes Segen und viele gemeinsame, erfüllte Jahre“, sagte Hagel unserer Redaktion.

 

Zuvor hatte unsere Redaktion erfahren, dass Cem Özdemir seine Partnerin Flavia Zaka noch im Februar in Tübingen heiraten wird. Als Standesbeamter wird niemand geringerer als Özdemirs langjährige Freund Boris Palmer das Paar trauen. Ob der Termin zufällig gewählt ist? Böse Zungen ätzen, Özdemir hätte nach der Wahl doch genug Zeit. Zuletzt standen die Grünen in Umfragen bei 23 Prozent sechs Prozentpunkte hinter Manuel Hagels CDU.

Allerdings gibt es bisher rein rechnerisch noch gar keine andere Koalitionsmöglichkeit als Grün-Schwarz. In Zukunft könnten Özdemir und Hagel also deutlich mehr miteinander zu tun haben, wenn sie nämlich gemeinsam eine Regierung bilden würden.

Einem, der sich selbst Hoffnung auf ein Regierungsamt macht, dürfte das nicht schmecken: FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke würde ebenfalls gern mit Manuel Hagel regieren und hofft auf eine Deutschlandkoalition mit SPD und CDU. Entsprechend legt Rülke, ganz seinem Ruf folgend, auch den Finger in die Wunde, was Timing und die Umstände der Hochzeit angehen: „Wenn ich in aller Stille heiraten wollte, dann würde ich mir ganz sicher auch Boris Palmer als Standesbeamten aussuchen“, sagte Rülke unserer Zeitung.

