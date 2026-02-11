Cem Özdemirs Hochzeit: Hagel gratuliert, Rülke ätzt

Die Hochzeit von Cem Özdemir mitten im Wahlkampf sorgt für hochgezogene Augenbrauen bei der politischen Konkurrenz. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel indessen gratuliert nüchtern. Er wünsche „Herrn Özdemir und seiner Partnerin Flavia Zaka zu ihrer Hochzeit am Samstag von Herzen alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit, Gottes Segen und viele gemeinsame, erfüllte Jahre“, sagte Hagel unserer Redaktion.

Allerdings gibt es bisher rein rechnerisch noch gar keine andere Koalitionsmöglichkeit als Grün-Schwarz. In Zukunft könnten Özdemir und Hagel also deutlich mehr miteinander zu tun haben, wenn sie nämlich gemeinsam eine Regierung bilden würden.

Einem, der sich selbst Hoffnung auf ein Regierungsamt macht, dürfte das nicht schmecken: FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke würde ebenfalls gern mit Manuel Hagel regieren und hofft auf eine Deutschlandkoalition mit SPD und CDU. Entsprechend legt Rülke, ganz seinem Ruf folgend, auch den Finger in die Wunde, was Timing und die Umstände der Hochzeit angehen: „Wenn ich in aller Stille heiraten wollte, dann würde ich mir ganz sicher auch Boris Palmer als Standesbeamten aussuchen“, sagte Rülke unserer Zeitung.