CEV-Cup im Volleyball: Nächster Feier-Tag für Allianz MTV Stuttgart?

Die Saison verläuft bisher ziemlich erfolgreich für Allianz MTV Stuttgart. In der Bundesliga sowie im Pokal haben die Volleyballerinnen in 14 Duellen erst einen Satz abgegeben, und es steht auch nicht zu befürchten, dass die erste Niederlage das Team aus der Bahn wirft. „Am Ende ist es doch ein starkes Resultat gegen eine Weltklasse-Mannschaft gewesen“, sagt Trainer Konstantin Bitter über das 2:3 im Achtelfinal-Hinspiel im europäischen CEV-Cup bei THY Istanbul, in dem die Gäste im dritten Satz zwei Matchbälle abgewehrt hatten, „es war eine knappe Partie, die auch 0:3 hätte ausgehen können. So haben wir eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel.“