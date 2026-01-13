CEV-Cup im Volleyball: Nächster Feier-Tag für Allianz MTV Stuttgart?

 
Die Stuttgarter Volleyballerinnen müssen im Achtelfinal-Rückspiel des CEV-Cups gegen THY Istanbul eine 2:3-Niederlage wettmachen – danach würde eine noch größere Herausforderung warten.

Die Saison verläuft bisher ziemlich erfolgreich für Allianz MTV Stuttgart. In der Bundesliga sowie im Pokal haben die Volleyballerinnen in 14 Duellen erst einen Satz abgegeben, und es steht auch nicht zu befürchten, dass die erste Niederlage das Team aus der Bahn wirft. „Am Ende ist es doch ein starkes Resultat gegen eine Weltklasse-Mannschaft gewesen“, sagt Trainer Konstantin Bitter über das 2:3 im Achtelfinal-Hinspiel im europäischen CEV-Cup bei THY Istanbul, in dem die Gäste im dritten Satz zwei Matchbälle abgewehrt hatten, „es war eine knappe Partie, die auch 0:3 hätte ausgehen können. So haben wir eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel.“

 

Die zweite Begegnung findet an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) in der Scharrena statt, und der Coach des Bundesliga-Ersten rechnet sich durchaus Chancen aus. „Es wird schwierig, denn auf der anderen Seite stehen einige Top-Volleyballerinnen, die in ihren Nationalteams zu den Besten gehören“, erklärt Bitter, „doch unser Vorteil ist, dass wir daheim spielen. Um zu gewinnen, müssen wir Druck aufbauen, dabei werden uns die Fans unterstützen.“ Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg würde Allianz MTV Stuttgart direkt weiterkommen, endet die Partie 3:2, ginge es in den Golden Set. „Für uns ist es ein Bonus-Spiel, wir wollen unbedingt gewinnen“, sagt der Coach, auf dessen Team in der nächsten Runde Titelfavorit Galatasaray Istanbul mit den Ex-Stuttgarterinnen Britt Bongaerts, Eline Timmerman und Kaja Grobelna warten würde: „Das macht es umso reizvoller. Es wäre geil, im Falle eines Erfolgs auf eine noch bessere Mannschaft zu treffen.“

Trauerfall: Yurika Bamba ist in ihrer japanischen Heimat

Im zweiten Duell gegen THY Istanbul muss Konstantin Bitter allerdings auf Yurika Bamba verzichten, die wegen eines Trauerfalls in ihrer Familie nach Japan gereist ist. Folglich ist Fabiana Mottis erneut gefordert. „Sie hat zuletzt gegen Hamburg eine super Leistung gezeigt“, erklärt der Coach, „wir vertrauen ihr voll. Sie wird an der Aufgabe wachsen und die Chance, sich immer weiter zu verbessern, auch gegen Istanbul nutzen.“

Auf dieses Duell, für das es an der Abendkasse noch einige Stehplatz-Tickets gibt, freut sich nicht nur Fabiana Mottis, sondern auch Aurel Irion. „Es fühlt sich an wie ein Endspiel“, sagt der Geschäftsführer von Allianz MTV Stuttgart, „es wird ein echter Volleyball-Feiertag.“

Von Jochen Klingovsky
