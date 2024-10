Nach dem Kantersieg zum Champions-League-Auftakt tut sich der FC Bayern bei Aston Villa schwer - und verliert. Prinz William schaut auch zu und jubelt über den Sieg seines Lieblingsclubs.

Von Christian Kunz und Jörg Soldwisch, dpa 02.10.2024 - 22:55 Uhr

Birmingham - Bei der emotionalen Rückkehr von Vincent Kompany nach England hat der FC Bayern seine erste Niederlage unter seinem neuen Trainer kassiert. Zur Freude von Prinz William auf der Tribüne überlistete Joker Jhon Duran den Münchner Torhüter Manuel Neuer in der 79. Minute und sorgte so für den 1:0 (0:0)-Erfolg von Aston Villa. Zwei Wochen nach dem 9:2-Traumstart in der Champions League gegen Dinamo Zagreb blieben die Münchner erstmals unter Kompany torlos. Vier Jahrzehnte nach der Endspiel-Niederlage im Europapokal der Landesmeister gegen den britischen Traditionsclub gab es auch beim zweiten Duell eine Niederlage.