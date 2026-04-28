Tor-Festival im Prinzenpark: Die Bayern zeigen im irren Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei PSG große Moral. Im Rückspiel ist noch alles drin für den deutschen Meister.
28.04.2026 - 23:03 Uhr
In einem atemberaubenden Fußball-Spektakel hat der FC Bayern München die erste Runde im Giganten-Duell mit Paris Saint-Germain verloren - aber ein großes Comeback hingelegt. Der gesperrte Trainer Vincent Kompany erlebte im Halbfinal-Hinspiel hoch oben auf der Tribüne des brodelnden Prinzenparks ein irres 4:5 (2:3) des deutschen Meisters gegen den Champions-League-Titelverteidiger. Dabei lagen die Münchner nach 58 Minuten mit 2:5 zurück.