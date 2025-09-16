Acht Tore zum Auftakt in die Champions League, allein vier binnen elf Minuten: Borussia Dortmund und Juventus Turin liefern in Italien eine große Show - mit einem irren Comeback in der Nachspielzeit.
16.09.2025 - 22:57 Uhr
Turin - Borussia Dortmund hat sich in einem völlig verrückten Spiel zum Start in die Champions-League-Saison 4:4 von Juventus Turin getrennt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gab dabei in der Nachspielzeit noch eine 4:2-Führung aus der Hand. Zur Halbzeit hatte es noch 0:0 gestanden.