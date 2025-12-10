Real Madrid kann auch in der Champions League seine Negativserie nicht stoppen. Für Trainer Xabi Alonso kann das schwere Folgen haben. Der FC Arsenal scheint in der Königsklasse unschlagbar zu sein.
10.12.2025 - 23:07 Uhr
Madrid - Erling Haaland hat Real Madrid noch tiefer in die Krise geschossen und die Sorgen des ohnehin in der Kritik stehenden Trainers Xabi Alonso weiter vergrößert. Der norwegische Superstar sorgte per Foulelfmeter für das 1:2 (1:2) der Königlichen gegen Manchester City. Mit nur zwei Siegen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen droht dem ehemaligen Meistercoach von Bayer Leverkusen nach nur knapp einem halben Jahr beim spanischen Topclub das schnelle Aus.