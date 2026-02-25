Bayer Leverkusen gibt sich nach dem blassen 0:0 gegen Olympiakos Piräus selbstkritisch. Im Achtelfinale wartet in jedem Fall ein Hochkaräter. Doch zum Los gibt es intern einen klaren Wunsch.
Leverkusen - Bloß nicht die Bayern! Nach dem unspektakulären Einzug ins Achtelfinale der Champions League mit der dürftigen Nullnummer gegen Olympiakos Piräus steht zumindest der Wunschgegner von Bayer Leverkusen schon fest. "Arsenal", sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. "Ich würde ungern eine deutsche Mannschaft haben, damit vielleicht noch genug deutsche Mannschaften drinbleiben können", ergänzte Nationalspieler Robert Andrich.