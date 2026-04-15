Was für ein Spektakel: Im Gigantenduell mit Real Madrid wackeln die Bayern lange - und triumphieren dann doch. Luis Díaz und Michael Olise treffen in Überzahl zum 4:3. Jetzt geht es gegen Paris.
15.04.2026 - 23:23 Uhr
München - Jubelnd standen die Bayern mit ihren Matchwinnern Luis Díaz und Michael Olise vor der Fankurve. "Super Bayern, super Bayern", skandierten die Fans. Und auch Manuel Neuer hüpfte glücklich vor Freude mit. Ein leidenschaftlich kämpfender FC Bayern hat dank eines späten Doppelschlages von Díaz und Olise nach einem Mega-Patzer von Torwart Neuer den Real-Fluch bezwungen. Eine Woche nach dem großen 2:1-Erfolg in Spanien wankten die Münchner in einem spektakulären Fußballspiel in der brodelnden Allianz Arena beim 4:3 (2:3) lange.