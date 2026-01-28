Der FC Bayern gewinnt zum Abschluss der Ligaphase in Eindhoven und wird damit Vorrunden-Zweiter. Erst trifft Musiala beim Startelf-Comeback - und dann Torjäger Kane zum 2:1.
28.01.2026 - 22:53 Uhr
Eindhoven - Ein traumhaftes Startelf-Comeback von Jamal Musiala und ein Joker-Tor von Harry Kane haben dem FC Bayern eine Top-Ausgangslage für die K.o-Phase in der Champions-League gesichert. Beim 2:1 (0:0) bei der PSV Eindhoven feierte der deutsche Fußball-Rekordmeister zum Abschluss der Vorrunde den siebten Sieg im achten Spiel. Die Münchner zogen damit als Zweiter der Ligaphase ins Achtelfinale ein und gehen dem famosen FC Arsenal wie gewünscht bis zu einem möglichen Endspiel aus dem Weg.