Die Bayern starten in die K.o.-Phase der Königsklasse. Gegner ist Dortmund-Schreck Atalanta Bergamo. Beim Abschlusstraining gibt es eine beruhigende Nachricht für die Münchner Fans.
09.03.2026 - 12:40 Uhr
München - Harry Kane schritt vorneweg auf den Rasen und hatte auch direkt einen Ball am Fuß. Die gute Nachricht beim Abschlusstraining des FC Bayern München vor dem Champions-League-Spiel beim Dortmund-Bezwinger Atalanta Bergamo lautete, dass der Torjäger nach seiner Wadenprellung wieder bereit sein sollte für die Münchner Startelf.