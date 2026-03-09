Die Bayern starten in die K.o.-Phase der Königsklasse. Gegner ist Dortmund-Schreck Atalanta Bergamo. Beim Abschlusstraining gibt es eine beruhigende Nachricht für die Münchner Fans.

München - Harry Kane schritt vorneweg auf den Rasen und hatte auch direkt einen Ball am Fuß. Die gute Nachricht beim Abschlusstraining des FC Bayern München vor dem Champions-League-Spiel beim Dortmund-Bezwinger Atalanta Bergamo lautete, dass der Torjäger nach seiner Wadenprellung wieder bereit sein sollte für die Münchner Startelf.

Kanes Rückkehr würde am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) natürlich die Aussichten des deutschen Rekordmeisters auf ein gutes Ergebnis vor dem Achtelfinal-Rückspiel am 18. März in München erhöhen. "Harry ist Harry", sagte Trainer Vincent Kompany zur Bedeutung des Mittelstürmers. Ihn könne man mit seiner einzigartigen Qualität und Torquote nicht ersetzen.

Neben Kane werden zum Start in die K.o.-Phase der Königsklasse auch die beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag komplett geschonten Leistungsträger Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Serge Gnabry wieder in der Münchner Startelf erwartet.

Eberl erwartet "ein hitziges Spiel"

Im Tor wird Jonas Urbig den erneut an der Wade verletzten Kapitän Manuel Neuer ersetzen. "Meine Aufgabe ist es, bereit zu sein, wenn etwas passiert", sagte der 22-Jährige. Urbig steht vor seinem sechsten Champions-League-Einsatz. In dieser Saison kam er einmal zum Einsatz. Beim 2:1 in Eindhoven zeigte er im letzten Spiel der Ligaphase eine hervorragende Leistung.

Die Bayern sind gewarnt, nachdem Bergamo in den Playoffs Borussia Dortmund bezwingen konnte. Gerade im eigenen Stadion sind die Italiener stark. "Ich kann nur das Spiel von Atalanta gegen den BVB als Benchmark nehmen", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl: "Es wird ein sehr hitziges Spiel werden, sehr intensiv. Das wird schon eine große Aufgabe."