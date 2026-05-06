Au revoir FC Bayern! Im Halbfinale ist für den deutschen Meister in Europa Schluss. Nach dem Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel reicht ein spätes Kane-Tor beim 1:1 im Rückspiel gegen Paris nicht mehr.
06.05.2026 - 23:17 Uhr
München - Den ausgelassenen Jubel von Titelverteidiger Paris Saint-Germain ertrugen die abgekämpften Bayern-Profis mit versteinerten Mienen. Trainer Vincent Kompany gratulierte erst kurz seinem Gegenüber Luis Enrique, dann schritt er in aufrechtem Gang über den Rasen und richtete seine Profis um Kapitän Manuel Neuer nacheinander einzeln auf.