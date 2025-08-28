Die Auslosung der Ligaphase in der Champions League hat den deutschen Clubs attraktive Spiele beschert. Der FC Bayern muss beim Titelverteidiger ran. Die Eintracht trifft viele alte Bekannte.
28.08.2025 - 19:14 Uhr
Monaco - Ein Blockbuster für den FC Bayern bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Festspiele für Eintracht Frankfurt gegen Florian Wirtz, Hansi Flick und Leroy Sané - und knifflige Reisen für Borussia Dortmund auf die Insel: Die Auslosung der Ligaphase in der Champions League hat den vier Bundesligisten attraktive, mitunter aber auch schwere Aufgaben beschert.