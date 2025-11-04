Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
04.11.2025 - 23:01 Uhr
Paris - Ein erst brillanter und dann in Unterzahl lange kampfstarker FC Bayern hat seinen Siegeszug auch beim Champions-League-Titelverteidiger Paris Saint-Germain fortgesetzt. Der Kolumbianer Luis Díaz glänzte beim 2:1 (2:0) - dem 16. Sieg im 16. Saisonspiel - am Dienstagabend im Prinzenpark erst als Doppel-Torschütze (4./32. Minute). Und wurde dann zum bitteren Rotsünder.