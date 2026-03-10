So spielt ein Titelanwärter. Die Bayern können sich schon nach dem Hinspiel gegen Dortmund-Schreck Bergamo auf einen Viertelfinal-Kracher gegen Real Madrid oder Manchester City freuen.
10.03.2026 - 23:14 Uhr
Bergamo - Die superstarken Bayern um Fußball-Zauberer Michael Olise ließen sich vor Ihrem Fanblock für einen großen Champions-League-Abend feiern. Angeführt von Olise haben die Münchner mit einem mitreißenden Torfest schon nach dem 6:1 (3:0) im Hinspiel gegen Dortmund-Schreck Atalanta Bergamo zu 99,9 Prozent das Viertelfinale erreicht.