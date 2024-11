Die Anhänger können nun für das Champions-League-Spiel gegen Schachtar auf Schalke neue Anfragen starten.

red/SID 15.11.2024 - 13:04 Uhr

Der Boykott-Aufruf der aktiven Fanszene von Bayern München für das Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk hat Wirkung gezeigt. Der ukrainische Klub habe für die Partie am 10. Dezember in der Arena auf Schalke „nach Abstimmung mit dem FC Bayern die Ticketpreise neugestaltet“, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit.