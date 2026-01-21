Borussia Dortmund vergibt in der Champions League eine große Chance. Beim 0:2 in Tottenham lässt es der BVB an allem vermissen. Trainer Kovac ist verärgert. Sportdirektor Kehl warnt die Profis.
London - Nach der vergebenen Chance in London wollte BVB-Trainer Niko Kovac nichts beschönigen. "Mich ärgert in erster Linie nicht nur das Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind", sagte Kovac nach der verdienten 0:2-Niederlage in der Champions League beim kriselnden Tottenham Hotspur. Seine Mannschaft habe Körperlichkeit, Intensität und Zweikampfhärte vermissen lassen. "Wir sind selbst schuld. Denn ich glaube, wir haben heute nicht gegen eine super starke Tottenham-Mannschaft gespielt."