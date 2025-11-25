Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
25.11.2025 - 22:48 Uhr
Manchester - Effizient im Angriff, diszipliniert und mit absolutem Willen in der Verteidigung: Bayer Leverkusen hat im ersten Champions-League-Duell mit Manchester City für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich beim englischen Topteam von Starcoach Pep Guardiola mit 2:0 (1:0) durch. Damit machte die Werkself einen großen Schritt im Rennen um die K.o.-Phase in der Königsklasse.