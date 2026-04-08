Ein starker Moment von Nationalspieler Kai Havertz lässt den FC Arsenal nach den jüngsten Enttäuschungen wieder mit deutlich breiterer Brust in den Saisonendspurt gehen. Doch der Matchwinner warnt.
08.04.2026 - 12:57 Uhr
Lissabon - Nationalspieler Kai Havertz war nach seiner Heldentat auf dem nassen Rasen in Lissabon vor allem Erleichterung anzusehen. Dank seines Treffers in der Nachspielzeit zum 1:0-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Sporting Lissabon rückten die beiden Pokalpleiten des FC Arsenal in den vergangenen Tagen in den Hintergrund. "Das war eine große Wendung für uns", sagte der 26-Jährige. "Wir haben noch sieben Wochen zu spielen und können große Titel gewinnen."