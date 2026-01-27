Die UEFA Champions League 2025/26 geht diese Woche mit dem 8. Spieltag der Ligaphase weiter. Wer überträgt live im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?
Normalerweise startet die Champions-League-Woche am Dienstag. Doch diesmal greift die Königsklasse erst am Mittwoch wieder ins Geschehen ein. Der Grund: Am 28. Januar sind alle 36 Teams ab 21.00 Uhr zeitgleich im Einsatz. Auf die TV-Zuschauer wartet eine Mega-Konferenz mit zahlreichen Toren und einer sich ständig verändernden Tabellenkonstellation. Schon im Vorjahr, als die neu eingeführte Ligaphase erstmals mit 18 Parallelspielen am 8. Spieltag endete, fielen in nur 90 Minuten 59 Treffer. Spannung bis zur letzten Sekunde ist also garantiert.