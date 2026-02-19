Die UEFA Champions League der Frauen 2025/26 geht am Donnerstag mit den Rückspielen in den Playoffs weiter. Auch der VfL Wolfsburg ist dabei. Wer überträgt im TV und kostenlos im Stream?
19.02.2026 - 14:17 Uhr
Jetzt wird es ernst: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen im Play-off-Rückspiel um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale bei Juventus Turin unter Druck. Das Hinspiel war nach einer starken Aufholjagd mit 2:2 geendet. Viertel- und Halbfinale werden mit Hin- und Rückspielen ausgetragen, das große Ziel ist das Finale Ende Mai 2026 in Oslo. Wo werden die Spiele übertragen? Alle Informationen zur Übertragung der UEFA Champions League der Frauen findet ihr hier.