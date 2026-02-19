Sky und DAZN werden somit in der aktuellen Spielzeit keine Übertragung der UEFA Champions League der Frauen im Programm haben. Daher entfällt auch der kostenfreie Stream von DAZN bei Youtube.

Wer überträgt die UEFA Champions League der Frauen heute im TV und Stream?

Übertragung der UEFA Champions League der Frauen am Donnerstag, 19. Februar 2026

18:45 Uhr: Juventus FC gegen VfL Wolfsburg live bei Disney+

21:00 Uhr: Manchester United gegen Atletico Madrid live bei Disney+

VfL Wolfsburg Frauen freuen sich auf das "Endspiel" gegen Juventus

„Das ist ein unfassbar cooles Stadion, ein perfekter Platz. Alles perfekt, um ein geiles Champions-League-Spiel zu haben“, sagte Nationalspielerin Janina Minge vor der Partie im Juventus Stadium: „Wir sind sehr heiß. Es wird sicher ein extrem schwieriges Spiel, aber wir werden von Anfang an brennen und wollen natürlich einen Sieg einfahren.“

Trainer Stephan Lerch hatte bereits vor dem ersten Duell klar formuliert, dass das Viertelfinale das Ziel ist. „Es ist wichtig, dass hier und da mal der Moment genutzt wird, den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Wir müssen bei uns bleiben und clever sein“, sagte er vor dem Spiel.