Mit einigen Legenden wie Guido Buchwald und Maurizio Gaudino an Bord sind die Profis des VfB Stuttgart in Richtung Turin abgehoben. Wir haben die Bilder.

Der Tross des VfB Stuttgart ist zu seinem zweiten Auswärtsspiel in der Champions League vom Flughafen Echterdingen aus in Richtung Norditalien unterwegs. Nach dem Auftaktspiel bei Real Madrid (1:3) geht es mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin wieder zu einem ganz Großen der internationalen Szene.

Viel Verschnaufpause hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nicht: Nach dem ernüchternden 0:4 in der Bundesliga bei Bayern München am Samstagabend ging es zurück nach Stuttgart. An diesem Montagvormittag traf sich die Mannschaft dann bereits zum Abflug nach Turin im General Aviation Terminal des Stuttgarter Flughafens.

Dabei sind die Profis des VfB in der Sondermaschine nicht allein an Bord: So reisen auch ein paar Legenden wie Guido Buchwald, Cacau oder Maurizio Gaudino mit der Mannschaft nach Norditalien. Ebenfalls in Turin mit dabei ist das U19-Team von Trainer Nico Willig, das nach einer Niederlage (0:1 bei Real Madrid) sowie einem Sieg (3:0 über Sparta Prag) am Dienstag um 15 Uhr in der Youth League beim Nachwuchs von Juventus antritt.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die Bilder vom Abflug.