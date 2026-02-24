Die UEFA Champions League 2025/26 geht diese Woche mit den Playoffs weiter. Wer überträgt live im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?
Am heutigen Dienstag, dem 24. Februar 2026, geht die UEFA Champions League mit Teil zwei der Playoffs weiter. Mit einem komfortablen Vorsprung geht Bayer Leverkusen ins Rückspiel gegen Olympiakos Piräus und hat das Ticket für das Achtelfinale der Champions League fest im Blick. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel in Griechenland hat der Fußball-Bundesligist alle Trümpfe in der Hand. Noch besser ist die Ausgangslage für die deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw mit Newcastle United. Nach dem 6:1 in der Vorwoche bei Qarabag Agdam sollte das Weiterkommen beim Wiedersehen im eigenen Stadion Formsache sein. Bodö/Glimt will nach dem 3:1-Überraschungserfolg aus dem Hinspiel nun auswärts bei Inter Mailand den ganz großen Wurf. Im frühen Abendspiel ist Atletico nach dem 3:3 im Hinspiel gegen Brügge gefordert, um das vorzeitige Aus in der Königsklasse abzuwenden.