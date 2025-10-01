Die Dortmunder Fans sehen lange ein dominantes Spiel ihres Teams. Nach einem Abwehrfehler müssen sie dann zittern - ehe es doch noch deutlich wird.
01.10.2025 - 23:27 Uhr
Dortmund - Ihren ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison feierten die BVB-Spieler mit einem ausgelassenen Pogo vor der Südtribüne. Dann ging's auf eine Ehrenrunde: Die Heimspiel-Premiere in der Fußball-Königsklasse ist dem BVB durch ein 4:1 (1:0) gegen Athletic Bilbao voll geglückt. Nach zwei Partien in der Ligaphase hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nun vier Punkte und liegt damit voll im Soll.