Nach dem Sieg bei Juventus Turin kassiert der VfB Stuttgart in der Champions League gegen Bergamo einen Rückschlag. Ein Tor für die Italiener erzielt ein ehemaliger Bundesligaprofi.

red/dpa 06.11.2024 - 23:02 Uhr

Der VfB Stuttgart muss um die Qualifikation für die nächste Runde in der Champions League bangen. Der Vizemeister der vergangenen Bundesliga-Saison unterlag im Heimspiel dem Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo mit 0:2 (0:0) und fiel in der 36 Teams umfassenden Liga-Runde zurück. Mindestens Platz 24 müssen die Schwaben erreichen, um in die Playoffs für die Achtelfinals zu kommen.