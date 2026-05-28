Der FC Arsenal steht vor seiner vielleicht größten Fußball-Nacht. Mittendrin Kai Havertz. In Westlondon hat sich der deutsche WM-Fahrer schon in die Geschichtsbücher eingetragen. Bald auch im Norden?
28.05.2026 - 07:55 Uhr
Budapest - Kai Havertz kennt die größten Nächte des europäischen Clubfußballs bereits. Unvergessen bleibt sein Auftritt im Champions-League-Finale 2021, als er den FC Chelsea mit seinem Treffer zum Triumph schoss und im Westen Londons zumindest für eine Nacht Heldenstatus erlangte.