Durch eine 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid stehen die Chancen auf einen Halbfinal-Einzug des FC Barcelona schlecht. Gleiches gilt für den FC Liverpool, der Druck auf Trainer Slot nimmt weiter zu.

dpa 08.04.2026 - 22:57 Uhr

Barcelona/Paris - Hansi Flick droht mit dem FC Barcelona das Aus in der Champions League, auch der FC Liverpool mit Florian Wirtz steht nach dem nächsten Rückschlag vor dem K.o. im Viertelfinale. Nach langer Unterzahl unterlag Barça im Hinspiel Atlético Madrid mit 0:2 (0:1). Liverpool verlor bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain ebenfalls mit 0:2 (0:1) und hatte Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Vor dem Rückspiel in der kommenden Woche wird der Druck auf Trainer Arne Slot damit immer größer.