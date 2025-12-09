Eintracht Frankfurt liefert dem FC Barcelona einen beherzten Kampf. Am Ende stehen die Hessen trotzdem mit leeren Händen da. In der Champions League droht nun das Aus.
09.12.2025 - 23:25 Uhr
Barcelona - Kapitän Robin Koch schlug die Hände vor das Gesicht, einige seiner Teamkollegen sanken enttäuscht auf den Rasen. Trotz eines couragierten Auftritts hat sich für Eintracht Frankfurt der Traum von einer erneuten Sternstunde im Camp Nou nicht erfüllt. Der Fußball-Bundesligist verlor nach großem Kampf beim FC Barcelona mit 1:2 (1:0) und muss in der Champions League immer mehr um den Einzug in die Zwischenrunde zittern.