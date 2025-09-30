Für Borussia Dortmund steht das zweite Champions-League-Spiel an. Gegen Bilbao geht es um den ersten Sieg. Mithelfen soll dabei auch ein Spieler, an dem sogar der FC Barcelona Interesse haben soll.
30.09.2025 - 13:35 Uhr
Dortmund - Karim Adeyemi klatschte motiviert in die Hände und lachte. Vom trüb-nebligen Dortmunder Herbstwetter ließ sich der deutsche Nationalspieler beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Duell mit Athletic Bilbao nicht die Laune verderben. Kein Wunder: Bei Adeyemi läuft's. Der 23-Jährige ist einer der großen Gewinner des überzeugenden BVB-Saisonstarts.