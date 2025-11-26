Innerhalb von wenigen Minuten wirft Eintracht Frankfurt das Heimspiel gegen Bergamo weg. Den Hessen droht nicht nur das Königsklassen-Aus, sondern auch der Ausfall eines Schlüsselspielers.
26.11.2025 - 22:49 Uhr
Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat eine weitere deftige Champions-League-Niederlage kassiert und muss nach einem sechsminütigen Blackout mehr denn je ums Weiterkommen zittern. Die Hessen verloren am Abend im eigenen Stadion mit 0:3 (0:0) gegen Atalanta Bergamo und stehen damit bei gerade einmal vier Punkten aus fünf Königsklassen-Spielen.