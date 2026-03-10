Nach dem Sieg in der Ligaphase gewinnt Galatasaray Istanbul auch im Achtelfinale gegen Liverpool. Newcastle und Barcelona trennen sich unentschieden, Atlético Madrid feiert ein Torfestival.
10.03.2026 - 23:06 Uhr
Istanbul - Galatasaray Istanbul hat zum Auftakt des Achtelfinales der Champions League erneut den Favoriten geärgert. Der Tabellenführer der türkischen Liga gewann das Hinspiel gegen den FC Liverpool zu Hause mit 1:0 (1:0). In der ersten Runde der K.o.-Phase hatte Galatasaray mit einem 5:2-Hinspielsieg gegen Juventus Turin bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Rückspiel in Liverpool findet am 18. März statt.