Nach dem 2:2 gegen Bodö/Glimt ist der Ärger beim BVB groß: Schlotterbeck teilt aus, Kovac donnert in der Kabine – und die Chancen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation sinken.
11.12.2025 - 04:45 Uhr
Dortmund - Bei Borussia Dortmund herrscht nach dem leichtfertig verspielten Champions-League-Sieg gegen FK Bodö/Glimt dicke Luft. Vor allem Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck fand nach dem 2:2 (1:1) gegen den norwegischen Vizemeister deutliche Worte und kritisierte seine Mitspieler harsch. "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", schimpfte Schlotterbeck bei DAZN in Richtung der Einwechselspieler Daniel Svensson, Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Emre Can und Julian Ryerson.